طلاب مركز أشير للابتكار يحققون إنجازات مهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية

نجح ​الطلاب​ الذين لجؤوا إلى مركز أشير للابتكار وريادة الأعمال (ACIE)لدعم أفكارهم ومشاريعهم في تحقيق إنجازات مهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية.

ومن الإنجازات التي حققها الطلاب هو "حصول شركة ستارتشيStartchy الناشئة، التي أسّسها الطلاب ريكاردوس لبّس وقيصر عيد وطوني بارشاعلى استثمار من شركة دوهلر فانترزDohler Ventures ومايرسك غروث Maersk Growth، لدعمها على تصنيع منتجاتها المركبة طبيعيا التي تعمل على إطالة عمر الخضر و​الفاكهة​ وحمايتها من الجراثيم والفطريات، وفوز فريق بيبرزBeepers المؤلف من طلاب من فرع زحلة في مسابقة تنمية ريادة الأعمال للطلاب في ​لبنان​ للعام 2019 (DEEL) التي تنظمها الوكالة الجامعية الفرنكوفونية (AUF) بين مختلف ​الجامعات​ اللبنانية، حيث يتمحور عمل هذا الفريق حول المحافظة على وجود ​النحل​ وتسهيل حياة مربّيي النحل من خلال الاعتماد على بيوت نحل ذكية ومعدلة تكنولوجيا، وحصد ثلاثة مراكز من أصل ستة في جائزة هالت لتسريع الأعمالHult Prize Accelerator من قبل ثلاث شركات ناشئة، هي: مشتيكMushtic، كونسلهاCounsela وبيبرز Beepers إضافةً إلى فوز فريق Mushticبالنصف النهائي في لبنان وتأهّله إلى مسابقة لندن، الذي تميّز بتطوير غلاف قابل للتحلل لاستعماله محل الغلاف البلاستيكي وبالتالي التخفيف من ​التلوث​ وفوز فريق بيبرز Beepers بالنهائي في لبنان وحصولهم على 250 ألف ​دولار​ استثمار في رأسمال الشركة، بالاضافة الى فوز فريق هايفHive ببرنامج "انجاز لبنان للشركات"Injaz Lebanon Company program بعد منافسة مع 5 فرق من جامعات أخرى كما فوزهبجائزة "إنجاز العرب" في مسابقة رواد الأعمال ​الشباب​ 2019في عمان عن فئة أفضل تأثير اجتماعي. وقدم هذا الفريق مشروعاً مميزاً عن تحضير وجبات خفيفة مبتكرة وصحية غنية بالفيتامينات ولقاح النحل".