المجلس المذهبي: على الحكومة التصدي لأسباب الأزمة الاقتصادية

عقدت الهيئة العامة في ​المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز​ اجتماعاً ترأسه سماحة شيخ عقل الطائفة ​الشيخ نعيم حسن​؛ عرض شؤون وأعمال المجلس، وكذلك مناقشة ​موازنة​ 2020.

وأكد مجلس إدارة المجلس المذهبي في بيان أن "أولوية عمل ​الحكومة​ يجب أن تكون في التصدي العملي والسريع لأسباب ​الأزمة​ الاقتصادية الخانقة بجدّية تامة تطلب ملفات الهدر التي استنزفت خزينة ​الدولة​؛ فبذلك فقط يمكن التأسيس لمسارات سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية تنقذ البلاد وتعطي الحكومة مشروعيتها"، مطالبا ​وزارة الاقتصاد​ "القيام بدورها كاملاً بالطلب من ​مصرف لبنان​ تأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراد المواد الأساسية لضمان توفرها؛ وبمحاسبة كل من يحاول استغلال الأزمة ورفع الأسعار بما لا يتناسب مع ارتفاع سعر الصرف".

وأعلن عن "وضع كل الإمكانات المتوافرة لديه بخدمة العمل الذي تؤديه اللجنة الاجتماعية لتأمين المساعدات المعيشية والمدرسية والصحية والطبية الملحّة؛ وثمّن ما قامت وتقوم به اللجنة في هذا المجال حيث بلغ حجم هذه المساعدات في العام 2019 وحده سبعمائة مليون ليرة لبنانية؛ مشدداً على أهمية استمرار برامج المساعدات ومضاعفتها في هذه المرحلة الصعبة"، شاجبا "إعلان ما سُمِّيَ بـ "​صفقة القرن​"؛ التي تستهدف جوهر قضية ​فلسطين​ وحقوق ​الشعب الفلسطيني​؛ وأهمها حق قيام دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​، و​حق العودة​؛ ويتوجّه المجلس بدعوة صادقة إلى الفصائل والشعب الفلسطيني لإتمام الوحدة الداخلية وتعزيز كل أشكال ​المقاومة الشعبية​ التي وحدها تضمن مواجهة المخططات العدوانية للإحتلال الإسرائيلي وحلفائه".