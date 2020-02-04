لفت رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لا بد من التنويه بالجهود الجبارة التي تقوم بها ​الحكومة الصينية​ لمواجهة هذه الكارثة على الإنسانية ألا وهو وباء ​كورونا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لا بد من التنويه بالجهود التي تقوم بها الحكومة الصينية لمواجهة الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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