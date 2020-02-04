رئيس بلدية مرجعيون قدم لقوى الأمن هبة بقيمة 500 ألف دولار

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، رئيس بلدية ​مرجعيون​ آمال الحوراني، الذي قدّم إلى مؤسسة قوى الأمن الداخلي هِبة عبارة عن شيك مصرفي بقيمة خمس مائة ألف ​دولار​ أميركي.

واعتبر الحوراني أنّ "هذه الهِبة تُعتبر من صلب واجبه الوطني تجاه مؤسسة قوى الأمن لتتمكن، في ظل هذه الظروف العصيبة والاستثنائية التي تمر فيها البلاد، من الاستمرار في تحقيق إنجازاتها والقيام بالمهام الموكلة إليها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، والسهر على راحتهم وتنقلاتهم، منوّهًا بما تقوم به عناصرها من أجل ​لبنان​ واللبنانيين، مؤكّداً على أن قوى الأمن الداخلي ستبقى الدرع الحصين للمواطني"ن.

من جهته توجّه اللواء عثمان إلى الحوراني بجزيل الشكر، مؤكّداً أن "هذه المساعدة ستساهم في تعزيز عمل مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي ما انفكّت تقدّم الإنجاز تلو الآخر، وستبقى على عهدها للّبنانيين، تحمي أمنهم وتسهر على راحتهم، على الرغم من كل الصعاب".