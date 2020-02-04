اعضاء تكتل الجمهورية القوية تقدموا بكتابَي معلومات الى وزارة الطاقة

تقدم اعضاء تكتل "​الجمهورية القوية​"، النواب ​عماد واكيم​، وانيس نصار، وانطوان حبشي بكتابَي معلومات الى ​وزارة الطاقة​ لكافة عقود المستشارين ومع شركة NEEDS و​مؤسسة كهرباء لبنان​ وعقودها مع كل ​شركات مقدمي الخدمات​ للحصول على الأجوبة ضمن المهلة القانونية، وذلك بعدما وضع اعضاء التكتل الاسبوع الماضي ملفاً بالوثائق بيد الرأي العام حول ملف الهدر في الوزارة. إضغط للمزيد

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