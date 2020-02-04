نعمه يمنع التداول بمياه "La vie" لعدم مطابقتها المواصفات من الناحية الجرثومية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة قراراً يسمح بـ"إعادة التداول بصنف اللبن الذي يحمل العلامة التجارية "السهول" في الأسواق اللبنانية، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية مطابقتها لمعاييرالسلامة الغذائية".
كما اصدر قراراً علّق فيه التداول بمياه الشرب من انتاج معمل La Vie ، وذلك بعد ان "ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة تم أخذها من انتاج المعمل عدم مطابقتها المواصفات من الناحية الجرثومية"، مطالباً من المعمل الوارد اسمه "سحب منتجاته من مياه الشرب المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لتلفها".
وقد تم تبليغ هذا القرار الى كل الوزارات المعنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين.
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