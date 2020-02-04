كهرباء لبنان: تسرب للفيول اويل اثر انفجار قسطل الضخ بسفينة قرب الزوق

أعلنت "مؤسسة كهرباء ​لبنان​" في بيان أنه، "فيما كانت ​باخرة​ محملة بمادة الفيول أويل تفرغ حمولتها في خزانات ​معمل الزوق​ الحراري، وعند حوالي ​الساعة​ 10,40 من مساء أمس الاثنين الواقع فيه 3/2/2020، انفجر قسطل الضخ مما أدى إلى تسرب حوالي 100 متر مكعب من الفيول اويل إلى الخارج، قسم منها على البر وقسم آخر في البحر جرى احتواؤه على الفور، حيث قام ​الدفاع المدني​ بالتعاون مع ​مؤسسة كهرباء لبنان​ وشركة "​كارادنيز​" بوضع "عوامات" حصرت مادة الفيول في نطاق المعمل ومنعت امتدادها الى البحر"، مؤكدة أنه "يتم العمل منذ الواحدة فجرا على تنظيف الشاطئ وسحب الكميات المسربة ليصار الى معالجتها من قبل شركةAsset Peak المتخصصة التي تقوم بمعالجة الترسبات النفطية في ​معمل الذوق​، وذلك بغية إعادة استعمالها لإنتاج الطاقة".

وأوضحت أنه "صباحا توجه مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ​كمال الحايك​ الى معمل الزوق يرافقه مدير الإنتاج المهندس بشارة عطية ورئيس المعمل المهندس سعادة الحداد وعدد من المهندسين، حيث عاين الخط البحري والتسرب الحاصل والمعالجات الجارية، كما طلب من جهاز الرقابة العامة في المؤسسة إجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن"، مبينة أن "معمل الزوق الحراري الذي ينتج الطاقة منذ ما يقارب الـ 36 عاما يحتاج الى عملية تأهيل شاملة وصيانة ضرورية بما في ذلك الخط البحري، كي يستمر في إنتاج ​الطاقة الكهربائية​ بصورة منتظمة، حيث تقوم مؤسسة كهرباء لبنان ضمن إمكانياتها المحدودة بصيانته وتأهيله بالحد الأدنى كي يستمر في المساهمة بتأمين القدر الممكن من الاستقرار بالتغذية الكهربائية في لبنان".