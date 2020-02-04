المحامي العام التمييزي واصل تحقيقاته بملف الأملاك البحرية

تابع المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري تحقيقاته في ملف التعدي على ​الأملاك البحرية​، وأعطى مهلة شهر للأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم. وكلف خوري مفارز الشواطىء في ​قوى الامن الداخلي​ استدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في جدول مديرية النقل في ​وزارة الأشغال العامة​، على ان يصار إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال امتنعوا عن تسوية اوضاعهم.

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