مدير عام وزاة المال أًصدر تعميما يتعلق بوظيفة المراقب الضرائبي

أصدر مدير عام وزارة الماليّة ​ألان بيفاني​ تعميماً يطلب فيه من رؤساء الوحدات في مديريّة الواردات ومديريّة ​الضريبة​ على ​القيمة المضافة​ والمصالح المالية الإقليمية التابعة لمديريّة الماليّة العامة "عدم تكليف العاملين بوظيفة مراقب ضرائب أو مراقب ضرائب رئيسي، بدراسة أيّ ملفات ضريبيّة وعدم إعطائهم أيّ معلومات عائدة للمكلفين وعدم منحهم حق الولوج إلى الأنظمة الضريبيّة حفاظاً على السريّة المهنيّة وعلى أمن وسريّة المعلومات تجنّباً لوضع ​لبنان​ على اللائحة السوداء من ​المنتدى العالمي​ للشفافيّة وتبادل المعلومات للأغراض الضريبيّة".

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