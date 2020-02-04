زهران: زودت وزير التربية ملف الشهادات المزورة وقرارالادعاء

كشف مدير "مركز الإرتكاز الإعلامي"سالم زهران، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تزويده وزير التربية والتعليم العالي طارق مجذوب ملف الشهادات المزورة، فضلا عن القرار الظني الذي صدر بالأمس عن القاضي نقولا منصور"، موضحاً ان "المجذوب وعد بالمتابعة الدقيقة للملف وفيه 16 مدعى عليهم من المرتكبين لجرم التزوير لكنه يتسع ليصل لقرابة 2500 شهادة مزورة".
هذا وكان زهران قد اعلن امس أن "القاضي منصور ادعى على 16 شخصا في ملف تزوير شهادات واجازات جامعية، منهم أصحاب وعمداء جامعات خاصة، فضلا عن اساتذة وطلاب بعضهم استعمل شهادة مزورة وبها اصبحوا ضباطا ورتباء وموظفين رسميين"، معتبرا أن "أول امتحان لوزير التربية طارق مجذوب شطب تلك الجامعات والغاء التراخيص".
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