الطاقة الأردنية: أسعار المشتقات النفطية تستند لأسعار المشتقات بالأسواق العالمية

أعلنت ​وزارة الطاقة​ الأردنية أن "أسعار المشتقات النفطية المعلنة شهريا من قبل لجنة التسعير تستند إلى أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية لثلاثين يوما تسبق يوم التسعير، وانه يضاف إلى ذلك كلفة الخدمات اللوجستية من نقل وتخزين وتوزيع، فضلا عن قيمة ​الضريبة​ الخاصة المقطوعة"، موضحة ان "بعض ​وسائل الاعلام​ تناقلت خبرا يفيد أن ​الحكومة​ قد قامت برفع أسعار زيت ​الوقود​ الثقيل لشهر شباط الحالي بنسبة 14%"، مبينة ان "السعر المحلي المعلن لزيت الوقود الثقيل للشهر الحالي جاء انعكاسا لمعدل سعره في السوق العالمي لشهر كانون الثاني، والذي تأكد أنه ارتفع بنسبة عالية وصلت إلى حوالي 19%، وذلك تبعاً لظروف العرض والطلب العالمي على هذه المادة، ولم يتم إضافة أية ضرائب أو رسوم جديدة من قبل الحكومة على سعر مادة زيت الوقود، والذي يخضع إلى ضريبة خاصة ثابتة بمقدار 20 دينار للطن".

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