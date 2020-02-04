أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن "الجيش السوري يواصل عمليته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في ريف إدلب، متقدما بشكل كبير نحو البوابة الجنوبية لمدينة "سراقب" الاستراتيجية، بعد سيطرته على بلدة مرديخ وتل مرديخ "مملكة ايبلا"، التاريخي الذي يحتضن أحد أقدم الحضارات البشرية جنوب مدينة سراقب بريف ادلب الجنوبي الشرقي".
وأشارت الى أن "الطيران الحربي، استهدف بكثافة خطوط إمداد المجموعات المسلحة المتجهة إلى المنطقة، ما سهل تقدم الجيش السوري بريا باتجاه بلدة مرديخ وتلتها، والسيطرة عليهما بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي هيئة تحرير الشام واجناد القوقازوحلفائهما في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يحرر عاصمة "مملكة إيبلا" وقترب من مدينة سراقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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