الجيش السوري يحرر عاصمة "مملكة إيبلا" وقترب من مدينة سراقب

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" بأن "​الجيش السوري​ يواصل عمليته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في ​ريف إدلب​، متقدما بشكل كبير نحو البوابة الجنوبية لمدينة "​سراقب​" الاستراتيجية، بعد سيطرته على بلدة مرديخ وتل مرديخ "مملكة ايبلا"، التاريخي الذي يحتضن أحد أقدم الحضارات البشرية جنوب مدينة سراقب ب​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي".

وأشارت الى أن "الطيران الحربي، استهدف بكثافة خطوط إمداد المجموعات المسلحة المتجهة إلى المنطقة، ما سهل تقدم الجيش السوري بريا باتجاه بلدة مرديخ وتلتها، والسيطرة عليهما بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع مسلحي ​هيئة تحرير الشام​ واجناد ​القوقاز​وحلفائهما في المنطقة".