مجلس النواب الليبي يقر "الشروط الخمسة" للمشاركة في مؤتمر جنيف

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن "مجلس النواب الليبي أقر في جلسة اليوم، إصدار قرار باسم مجلس النواب، بالشروط الواجب توفرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف".
ولفت بليحق، في بيان، إلى أن القرار يتضمن "اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة البرلمان، وأن يتم إحالة ذلك لرئيس مجلس النواب، و إحالة قائمة الـ14 إلى مجلس النواب، وتحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها، وعدم إقرار أو اعتماد أي حكومة الا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب، وعدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري".
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