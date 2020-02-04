الدفاع الروسية:الخوذ البيضاء أنتجوا فيديو مفبركا لهجوم كيميائي في ادلب

أكدت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "​الخوذ البيضاء​، أنتجوا مشاهد ​فيديو​ مفبركة لاستخدام أسلحة كيميائية في منطقة وقف التصعيد في إدلب السورية، يستعدون لنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، لتتداولها وسائل الإعلام الغربية والعربية"، لافتة الى أنه "سيتم تقديم هذه المشاهد المصورة على أنها ضربة جوية سورية بإستخدام ​قذائف​ كيميائية مجهولة".

وكان المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ قد أعلن يوم الاثنين، أنه تلقى بلاغات بأن "الخوذ البيضاء" والمسلحين من تنظيم "هيئة تحرير الشام" يعدون لشن عمل استفزازي في إدلب باستخدام مواد سامة.