جهانغيري: حجم التجارة الخارجية للبلاد في ظل العقوبات بلغ 70 مليار دولار

أعلن النائب الأول للرئيس ال​إيران​ي، ​إسحاق جهانغيري​، إن "حجم التجارة الخارجية للبلاد في ظل ال​عقوبات​ بلغ 70 مليار ​دولار​ خلال عشرة أشهر، ما يؤكد صعوبة تأثير العقوبات ال​اقتصاد​ية التي تفرضها ​أميركا​ على ​الاقتصاد​ الإيراني الضخم، وان استيراد ​الأدوية​ من خلال القناة المالية السويسرية موضوع دعائي، أميركا تكذب عندما تدعي أنها لم تفرض أي قيود على استيراد الأدوية والمواد الغذائية إلى إيران"، موضحاً "أن نتمكن من استيراد أدوية بقيمة مليوني دولار عبر القناة المالية السويسرية هذا يعني أن اقتصاد بلادنا كبير".

هذا وأعلن الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، في 8 أيار 2018، انسحاب بلاده من ​الاتفاق النووي​ الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على ​طهران​، معتبرا أن "الاتفاق لا يمنع ما أسماه نشاط إيران المزعزع في المنطقة".