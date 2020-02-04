قائد القطاع الغربي لليونيفيل جال في قانا الجليل

استقبل رئيس بلدية قانا محمد كرشت قائد القطاع الغربي في قوات ​اليونيفيل​ الجنرال الإيطالي دييغو فيليبو فولكو بحضور قنصل ​غامبيا​ في ​لبنان​ السيد خالد حمود، رئيس مجلس إدارة ​مستشفى​ قانا الحكومي الدكتور محمد الصايغ وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وشرح كرشت للجنرال فولكو تاريخ قانا وأهميتها الدينية والوطنية "لا سيما لجهة المعجزة الأولى للسيد المسيح في ​عرس قانا​ التاريخي والمغارة التاريخية التي لجأ اليها ​المسيحيون​ الاوائل"، مشيدا "بالدور الريادي للكتيبة الإيطالية في سبيل تحقيق الاستقرار في ​الجنوب​ والسهر على راحة وأمن المواطنين ثم خص الضباط والجنود الإيطاليين وقائدهم الجنرال فولكو بتحية خاصة واعتبرهم أفراداً من المجتمع المحلي نظراً للعلاقات الممتازة مع الأهالي".

من جهته، شكر الجنرال فولكو رئيس ​البلدية​ والاهالي على حفاوة الاستقبال وعلى العاطفة والمودة تجاه جنود حفظ السلام في اليونيفيل، مشيرا إلى العمل بشكل جدّي جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية من أجل تحسين الظروف الحياتية في هذه المنطقة من ​جنوب لبنان​.

وقدّم كرشت للجنرال فولكو شهادة المواطنة الفخرية تقديرا لجهوده ودعمه للأهالي في بناء مجتمع صحيح وسليم وترسيخا للعلاقة الودية العميقة مع ​قوات حفظ السلام​.