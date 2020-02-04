بوريل: أوروبا ستتجنب إحالة النزاع النووي الإيراني إلى الأمم المتحدة

أعلن مسؤول ​السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ خوسيب بوريل إن "الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى فترة حل الخلافات حول الاتفاق النووي ال​إيران​ي المبرم عام 2015 حتى يتجنب ضرورة إحالة النزاع إلى ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة أو فرض ​عقوبات​ جديدة على إيران"، مشيراً الى"عدم وجود الرغبة في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق وإنما إبقاء الاتفاق على قيد ​الحياة​".

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