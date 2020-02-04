أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "إحباطه قبل ثلاثة أشهر محاولة تهريب أسلحة إلى ​قطاع غزة​ من المنطقة البحرية شمال شبه ​جزيرة سيناء​ المصرية"، مشيراً الى ان "العملية نفذت من قبل سلاح البحرية بالتعاون مع جهاز ​الأمن العام​ ​الشاباك​، بعد رصد قارب مشتبه فيه بالتهريب في البحر"، مؤكدا "توقيف القارب بعد المطاردة واحتجاز شخصين كانا على متنه، وأن هذين المعتقلين اعترفا خلال التحقيق معهما بأن الأسلحة التي عثر عليها على متن القارب كانت مخصصة لقوات الكوماندوز البحرية التابعة ل​حركة حماس​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.