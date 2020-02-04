المؤتمر الشعبي السوداني: لقاء البرهان بنتانياهو يلطخ سمعة السودان

وصف ​حزب المؤتمر الشعبي​ في ​السودان​، اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ​عبد الفتاح البرهان​ برئيس وزراء ​إسرائيل​ بنيامين نتانياهو، بأنه "طعنة للقضية ال​فلسطين​ية وتلطيخ لسمعة البلاد ومواصلة لخيوط التآمر على الأمة العربية والإسلامية بأسرها". وإعتبر المؤتمر الشعبي، في بيان، أن "اللقاء الذي عقد في ​أوغندا​ أمس الاثنين، صادم للموقف ​السوداني​ الشعبي"، معلنا "رفضه التام والقاطع لهذه الخطوة الذليلة والمناقضة تماما لموقف الشعب السوداني وقيمه ومبادئه، والذي ظل مساندا ومعاضدا ومؤازرا للقضية الفلسطينية، ولعهود الحكومات المتعاقبة التي دعمت ​القضية الفلسطينية​ و​الشعب الفلسطيني​"، مطالبا المجلس السيادي بالإعلان الفوري عن برائه "من هذا الموقف المنافي لوجدان الشعب وكرامته وعزة أهله".

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