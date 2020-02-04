الرئيس الجزائري يصدر عفواً رئاسياً عن 3471 سجيناً

أصدر ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​، عفواً رئاسياً عن 3471 سجيناً تساوي عقوبتهم أو تقل عن ستة أشهر، وقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً من المواطنين الجزائريين.

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