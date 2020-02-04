مصادر دبلوماسية لوكالة "تاس" تكشف عن زيارة وشيكة للسيسي إلى موسكو

أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "تاس" الروسية، أن "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، قد يصل إلى ​موسكو​ في شهر أيار، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية"، مشيرة الى أن "الكرملين، لم يؤكد بعد رسميا مشاركة السيسي في الاحتفالات في موسكو".

وسيقام عرض النصر يوم 9 أيار، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب العالمية العظمى، حيث أرسلت روسيا دعوات إلى العديد من الرؤساء للمشاركة في الاحتفال.