أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "تاس" الروسية، أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد يصل إلى موسكو في شهر أيار، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية"، مشيرة الى أن "الكرملين، لم يؤكد بعد رسميا مشاركة السيسي في الاحتفالات في موسكو".
وسيقام عرض النصر يوم 9 أيار، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب العالمية العظمى، حيث أرسلت روسيا دعوات إلى العديد من الرؤساء للمشاركة في الاحتفال.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دبلوماسية لوكالة "تاس" تكشف عن زيارة وشيكة للسيسي إلى موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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