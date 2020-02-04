مصادر لـ"سبوتنيك": قوات الجيش الأميركي استولت على أراض سورية

أكدت مصادر رسمية سورية وأخرى عشائرية في ريف ​الحسكة​، لوكالة "​سبوتنيك​"، أن "قوات ​الجيش الأميركي​ استولت على أراض تعود ملكيتها للدولة السورية، بهدف توسيع مساحة سيطرتها في محيط المنشآت النفطية بالمنطقة".

وأشارت المصادر الى "أن ​القوات الأميركية​ تستمر في احتلال أراض زراعية خاصة وأخرى تتبع ملكيتها للدولة السورية، بمساندة تنظيم "قسد" التابع لها، بهدف إقامة نقاط وقواعد غير شرعية لها، على غرار قاعدة تل بيدر "القصرك" أو قاعدة "حقول الجبسة" في مدينة الشدادي أو ​المطار​ الزراعي السوري القديم بريف المالكية"، نافية "قيام أي مواطن سوري ببيع أو إيجار أراض، من الأملاك الخاصة لصالح قوات "الاحتلال" الأميركية".

ولفتت المصادر الى أن "القوات الأميركية تعمل على زيادة وتوسيع نفوذها العسكري ضمن قاعدة "القصرك" غير الشرعية في تل بيدر شمالي الحسكة حيث أدخلت إليها مؤخرا 75 شاحنة تحمل أسلحة ثقيلة ومدرعات عسكرية ومواد لوجستية، تم نقلها من منطقة الشدادي في ​ريف الحسكة​ الجنوبي".