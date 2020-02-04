وزارة الداخلية المغربية: تفكيك خلية موالية لـ"داعش"

أعلنت ​وزارة الداخلية​ ​المغرب​ية أن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من ستة عناصر يتبنون الفكر المتطرف، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، ينشطون بين ​الدار البيضاء​ ومدينتي المحمدية وأزيلال".

وأكدت، في بيان، أن "الأبحاث الأولية تفيد بأن أفراد هذه الخلية موالون لتنظيم "داعش"، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب تمهيدا لإعلان ولاية تابعة للتنظيم".

وأشارت الى أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية"، موضحة أن "هذه العملية تندرج في إطار استمرار الجهود لرصد الشبكات الإرهابية، التي تستهدف أمن واستقرار المغرب".