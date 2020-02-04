بوتين: التعديلات التي اقترحت إدخالها على الدستور ليست لتمديد ولايتي

لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى أن "التعديلات التي اقترحتها، في رأيي تمليها ضرورات الحياة. وقد طرح الزملاء بعض الأسئلة في المجال المتخصصين فيه، فهم يشعرون ويرون أنه يجب القيام بشيء ما من أجل تحسين الوضع،و هي نفس التعديلات التي اقترحتها".
وأشار، خلال اجتماع في مدينة تشيريبوفيتس الروسية، الى أنه "خلال فترة وجوده كرئيس للدولة، أصبح من الواضح له أن بعض الأشياء لا تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها"، مؤكدا "انني اقترحت ذلك، ولكن ليس لتمديد ولايتي".
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