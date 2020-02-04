ترمب: عدم الإعلان عن فائز بعد في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في أيوا كارثة







اسماء السيد - واشنطن: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء الانتخابات التمهيدية في أيوا بأنها "كارثة مطلقة" وذلك بعد عجز المسؤولين الديموقراطيين عن الإعلان عن فائز. وقال ترامب في تغريدة "لا شيء يعمل، تماما كما أداروا البلاد". وكان مسؤولو الحزب الديموقراطي في أيوا قد نسبوا لخلل فني التأخير في الإعلان عن فائز في تصويت الإثنين. وملمحا إلى فوزه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في هذه الولاية الزراعية قال ترمب إن "الشخص الوحيد الذي يمكنه الاعلان عن نصر كبير جدا في أيوا الليلة الماضية هو ’ترمب’".



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