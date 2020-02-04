شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح نواب أردوغان فى غرف البرلمان التركى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما يعيش الشعب التركى أزمات اقتصادية طاحنة بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، التى تسببت فى تفاقم ظاهرة الانتحار الجماعى بسبب ضيق الحال، كشفت وسائل إعلام تركية معارضة مظاهر البذخ والرفاهية التى يتمتع بها رجال الحزب الحاكم فى الغرف الخاصة بهم فى مبنى البرلمان. وانتشرت لقطات لغرفة النائب بحزب العدالة والتنمية، أتيلا أودونتش بالبرلمان التركى، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وكشفت اللقطات عن تجهيز النائب لغرفته بمستلزمات التسلية وممارسة رياضة الملاكمة. ونقلت التقارير الإعلامية مقاطع فيديو مأخوذة من داخل غرفة أودونتش وهو يمارس رياضة الملاكمة. Advertisements يذكر أن أودونتش يشغل منصب عضو اللجنة الخارجية للبرلمان التركى ونائب لحزب العدالة والتنمية عن مدينة بورصا بالبرلمان التركى.

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