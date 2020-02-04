بالأسماء.. تثبيت 152 من المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على تثبيت 152 من العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، الذين استوفوا الشروط القانونية للتثبيت على الدرجة المالية والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفي قرين كل منهم، على أن تكون درجاتهم المالية بصفة شخصية، تلغى في حال خلوها من شاغليها لأي سبب من الأسباب.
وتضمن القرار تثبيت 20 من العاملين بديوان عام المحافظة، و2 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، و8 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، و27 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، و 2 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، و 2 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، و 3 من العاملين بمشروع المحاجر، و2 من العاملين بالإدارة العامة للأملاك، و 8 من العاملين بمشروع الدواجن، و 2 من العاملين بالإدارة العامة للمرور، و 13 من العاملين بمشروع المواقف، و 13 من العاملين بمشروع النظافة، و 50 من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق.
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