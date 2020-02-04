إحالة أوراق متهم أنجب من شقيقته الصغرى بقنا إلى المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبد الرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، اليوم الثلاثاء، المتهم بالإنجاب من شقيقته الصغرى "13 عامًا"، بإحالة أوراقه إلى المفتي.

تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2017، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "أحمد. ع. ع"، 19 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، تهمة مواقعة المجني عليها شقيقته 13 عامًا، بأن عاشرها معاشرة الأزواج عنوة، وأنجبت منه طفلًا.

وكشفت التحريات أن الطفلة ذهبت إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتبين أنها حامل في 36 أسبوع وغير متزوجة، ولابد من إجراء عملية قيصرية لها، وبسؤال شقيقها الأكبر، اتهم شقيقه الأصغر بارتكاب الواقعة.

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وأوضحت التحريات أن المتهم والمجني عليها يعيشان في منزل واحد، وعاشرها واعترف بارتكابه الواقعة في تحقيقات النيابة قائلًا: "أنا اللي عملت كده وندمان على اللي عملته كانت ساعة شيطان"، لافتًا أنه ارتكب جريمته أول مرة بالقوة والغصب، ثم عاود ذلك أكثر من مرة برضاها.

وتابع المتهم في اعترافاته أنه كان يعاشر شقيقته الصغرى في غياب أسرته أكثر من مرة، ولم يعلم بعدها أنها حامل، معترفًا بأنه هو والد الطفل، مُبديًا ندمه على ما فعل.

واعترفت المجني عليها أمام النيابة العامة، أنها كانت مع شقيقها بمفردهما في المنزل، وقام بجذبها ومعاشرتها عنوة، لافتة أنه قام بذلك مرتين فقط، في نفس اليوم، وأنها حملت منه وأنجبت منه طفلًا.