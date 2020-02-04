الرئيس الكيني يأمر بالتحقيق في حادثة تدافع أودت بحياة 14 تلميذا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي- (د ب أ):

أفاد مكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بأنه أمر بإجراء تحقيق بشأن حادث التدافع الذي وقع بمدرسة غربي البلاد وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 14 تلميذا وإصابة 39 آخرين.

ووفقا للمسؤول المحلي ديكسون رايوري فإن ملابسات الحادث لم تتضح بعد.

وقال المسؤول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المسؤولين يشتبهون في أن السبب هو تدافع التلاميذ، الذين تترواح أعمارهم بين 10 و11 عاما، على سلم المدرسة، التي تتألف من ثلاثة طوابق، ببلدة كاكاميجا، في نهاية اليوم الدراسي أمس.

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وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السُلم انهار جراء تدافع التلاميذ عليه.

وأعرب مكتب الرئيس، عبر حسابه على موقع تويتر، عن تعازيه لأسر الأطفال، وأشار إلى أنه سيتم إجراء تحقيق للوقوف على سبب المأساة.

وكان ثمانية تلاميذ لقوا حتفهم وأصيب 57 آخرون في سبتمبر الماضي جراء انهيار فصل دراسي بمدرسة ابتدائية بالعاصمة نيروبي.

وكانت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية نقلت عن بيريس كيماني قائد الشرطة في المنطقة الغربية القول إن 20 من المصابين تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفيات.