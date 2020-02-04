ترامب يُعين أكاديميًا لبنانيًا عضوًا في المجلس الاستشاري الرئاسي للعلوم والتكنولوجيا

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدكتور اللبناني حسين توبة عضوًا في المجلس الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا، الذي يقدم المشورة للبيت الأبيض بشأن الأمور المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا.

يعرف المجلس الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا التابع للبيت الأبيض بـPCAST وأورد هذا الخبر اليوم موقع مركز "أم دي أندرسون" mdanderson لأمراض السرطان.

أعرب توبة عن شعوره قائلًا: "يشرفني أن أخدم في PCAST والمشاركة في وضع استراتيجيات لتبقى الولايات المتحدة رائدة في

مجال العلوم والتكنولوجيا. أنا متحمس جدًا لهذا التحدي لمواجهة التحديات وتعزيز الفرص على المدى البعيد".

تميز البروفيسور حسين توبة بنجاحه في علاج سرطان الميلانوما القاتل بالعلاج المناعي، بعد تفشيه ووصوله إلى الدماغ، ما ساهم بزيادة معدل الأعمار لدى 56 في المئة من المرضى، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس الميلانوما للأورام

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السرطانية.

يرتكز أحد بحوثه على دراسة دواء "نيفولوماب" مع دواء "ايبيليموماب" لمواجهة سرطان الميلانوما.

كذلك يعمل توبة مديرًا مشاركًا في مركز "إم دي أندرسون" الذي أسسه منذ سنة لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعالج السرطان الذي انتشر من أعضاء الجسم إلى الدماغ. كما يعمل كمدير في مركز أبحاث السرطان.

تخرج توبة في العام 2001 من الجامعة الأمريكية في بيروت، وتابع اختصاصه في جامعة بيتسبرغ الأمريكية، حيث يعمل اليوم كأستاذ مشارك في الطب، وهو عضو في برنامج سرطان الميلانوما والجلد، ومدير مشارك في برنامج سرطان "الساركوما".