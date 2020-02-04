سفير بيلاروسيا بالقاهرة يؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي تيرتنتييف، حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خصوصًا السياحية، وتعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البيلاروسي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار،

اليوم الثلاثاء سفير بيلاروسيا، حيث جرى بحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السياحة والآثار، واستعراض إمكان التعاون المشترك، وعقد اتفاقيات في مجال المتاحف الأثرية، وتبادل الخبرات بين الجانبين في تطوير مجال العمل المتحفي وتدريب العاملين بالمتاحف.ومن جانبه، أكد وزير السياحة عمق العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة للتعاون في مجال السياحة والآثار.حضر اللقاء غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والسفير ماجد نافع، المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار.