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رئيس وزراء كمبوديا يعتزم زيارة ووهان الصينية دعمًا لمواطنيه العالقين

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 أفادت وكالة الصحافة الكمبودية بأن رئيس وزراء البلاد، هونغ سن، يعتزم زيارة مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس "كورونا" الجديد، غدًا الخميس.

 أوضحت الوكالة أن رئيس الحكومة يسعى من

خلال هذه الخطوة إلى إبداء الدعم للطلاب الكمبوديين العالقين في تلك المدينة التي قررت السلطات الصينية عزلها منذ حوالي أسبوعين للحد من تفشي المرض.

 وأضافت أن هونغ سن، أبلغ سلطات الصين برغبته في زيارة ووهان، وهو حاليًا في انتظار رد منها.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت أن أول حالة إصابة بـ"كورونا" في كمبوديا تم تسجيلها في 27 يناير الماضي.

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