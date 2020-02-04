المصالحة الروسي: عودة 650 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن 650 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 173 لاجئًا (52 امرأة و88 طفلًا) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة

يابوس) و(تلكلخ)، إضافة إلى 477 لاجئًا (143 امرأة و243 طفلًا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

ذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الثلاثاء، أن 1779 نازحًا

عادوا أيضًا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا، مضيفًا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 1.9 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 27 عبوة قابلة للانفجار.