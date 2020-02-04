وزير خارجية النمسا يتوجه إلى نيويورك في زيارة رسمية للولايات المتحدة

توجه ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك، في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
قالت مصادر في الخارجية النمساوية، اليوم، أنشالينبرج سوف يبحث التعاون بين النمسا والأمم المتحدة خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث سيؤكد على الدعم النمساوي للمنظمة الدولية وللتعاون المتعدد الأطراف.
وأضافت المصادر، أن الوزير النمساوي سوف يلتقي غدًا الأربعاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو؛ للتباحث حول الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والنمسا.
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