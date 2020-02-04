اعتقال 10 فلسطينيين بالضفة وتوغل في غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال يتهم المعتقلين بالتخطيط لشن عمليات عنيفة ضد المستوطنين والجيش والقيام بفعاليات مقاومة شعبية.

من جهتها توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وقال شهود عيان إن خمس جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار شرق قرية خزاعة بخان يونس وشرعت بأعمال تسوية وتجريف من دون الابلاغ عن أي عمليات لإطلاق النار.

وفي سياق متصل أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المزارعين وصائدي العصافير شرق جباليا شمال القطاع من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جهته أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء أن عدداً من الأسرى في سجن "عوفر" أُصيبوا خلال عملية القمع التي نفذتها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال يوم أمس في قسم (12) من دون معرفة تفاصيل عن طبيعة الإصابات وجرى تحويل أربعة أسرى منهم إلى التحقيق.