مصادر أميركية: ترامب يفوز باكتساح في ولاية إيوا

ذكرت شبكة (سي إن إن) ووسائل إعلام أميركية أخرى أنه من المتوقع أن يفوز الرئيس دونالد ترامب باكتساح في المجالس الانتخابية للحزب الجمهوري بولاية أيوا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب ينافس اثنين آخرين لكن تشير إلى أن أي منهما لن يحصل سوى على 1% من الأصوات بالكاد.

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وألغى الحزب الجمهوري الانتخابات التمهيدية لهذا العام في عدة ولايات، بسبب شعبية الرئيس بين أعضاء الحزب.