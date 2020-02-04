بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية أيوا الأميركية

دشنت ولاية أيوا، يوم الإثنين، الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح ديموقراطي سيواجه دونالد ترامب في الاقتراع المقرر في نوفمبر.
وينتشر مرتادو تلك المؤتمرات في أكثر من 1600 موقع بأنحاء الولاية الواقعة في منطقة الغرب الأوسط، حيث سيختارون من بين المرشحين في نظام خاص.
ويعد السيناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن والعمدة السابق بيت بوتيج والسيناتور إليزابيث وارين، الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي.
فقد أظهر استطلاع أجراه "معهد ايمرسون" عشية عقد مجالس الناخبين أن ساندرز يحظى بدعم 28 بالمئة من الناخبين في أيوا، بفارق سبع نقاط عن جو بايدن الذي يتصدر نتائج الاستطلاعات على مستوى البلاد.
ويأتي خلف بايدن رئيس البلدية السابق بيت بوتيدجدج واليزابيت وارن بفارق أربع نقاط.
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