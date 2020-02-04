اخبار العالم

بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية أيوا الأميركية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دشنت ولاية أيوا، يوم الإثنين، الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح ديموقراطي سيواجه دونالد ترامب في الاقتراع المقرر في نوفمبر.

وينتشر مرتادو تلك المؤتمرات في أكثر من 1600 موقع بأنحاء الولاية الواقعة في منطقة الغرب الأوسط، حيث سيختارون من بين المرشحين في نظام خاص.

ويعد السيناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن والعمدة السابق بيت بوتيج والسيناتور إليزابيث وارين، الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي.

فقد أظهر استطلاع أجراه "معهد ايمرسون" عشية عقد مجالس الناخبين أن ساندرز يحظى بدعم 28 بالمئة من الناخبين في أيوا، بفارق سبع نقاط عن جو بايدن الذي يتصدر نتائج الاستطلاعات على مستوى البلاد.
ويأتي خلف بايدن رئيس البلدية السابق بيت بوتيدجدج واليزابيت وارن بفارق أربع نقاط.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية أيوا الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا