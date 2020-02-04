بالفيديو.. انتحر من فوق الجسر بسبب كورونا

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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل في مدينة ووهان الصينية، وقد قفز من فوق الجسر منتحراً مما أدى إلى وفاته في الحال.
ويعود سبب مأساة الرجل إلى أنه قد أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا.
أحد شهود العيان يروي القصة قائلاً أن الرجل القتيل كان يائساً لأنه تم رفضه من قبل المستشفيات المزدحمة جداً ولا يمكنه الذهاب إلى المنزل خوفًا من إصابته لأسرته.
وفي آخر إحصائية للدول التي عصف بها فيروس كورونا:
20 اليابان
19 تايلاند
18 سنغافورة
15 كوريا ج.
15 هونج كونج
12 أستراليا
12 المانيا
11 امريكا
10 تايوان
8 ماليزيا
8 ماكاو
8 فيتنام
6 فرنسا
5 الإمارات
4 كندا
3 الهند
أقل من إصابتين:
ايطاليا
روسيا
الفلبين
بريطانيا
إصابة على الأقل:
كمبوديا
فنلندا
نيبال
سريلانكا
اسبانيا
السويد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.