الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على أراضي 1967

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اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الثلاثاء، أن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط “لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دولياً”.

وقال بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967.

كما شدد على أنه ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد رفضت في اجتماع لها الاثنين خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للسلام في الشرق الأوسط. وقال المنظمة التي تضم 57 دولة والتي عقدت قمتها في مدينة جدة السعودية لمناقشة الخطة “ندعو كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأميركية أو التعاون في تنفيذها”.

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كما رفضتها الجامعة العربية، مؤكدة تمسكها بالاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية في هذا الشأن.

يذكر أن الخطة التي أعلنها ترمب الأسبوع الماضي من البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح لا تشمل المستوطنات، التي أقيمت على أراض محتلة على أن تخضع هذه الدولة لسيطرة أمنية إسرائيلية شبه كاملة.

كما تتضمن اعترافاً أميركيا بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.