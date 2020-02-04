كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تهرب أسلحة إلى ليبيا عبر السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت قناة سي بي سي اكسترا، تقريرًا كشف تورط قطر فى تهريب الأسلحة إلى المليشيات الإرهابية فى ليبيا.

ولفتت القناة في تقريرها، إلى أن الشحنة تخص عناصر قطرية تقوم، بالتعاون والتنسيق مع وسطاء من تركيا، بتهريب السلاح إلى ليبيا، وهي الأكبر على مدار السنوات الخمس الماضية.

Advertisements

وضبطت قوات الدعم السريع فى السودان، شحنة أسلحة كبيرة بشمال دارفور في طريقها إلى ميليشيات مسلحة في طرابلس، وهو ما قد يفسر أسباب الهجوم القطري الأخير على قوات الدعم السريع والتشكيك في قيادتها العسكرية.

وألقت قوات الدعم السريع فى السودان، القبض على عناصر من جنسيات مختلفة، وضبطت جوازات سفر خاصة بجميع الأفراد المضبوطين مع الشحنة، وبينهم من يحملون جوازات سفر تركية.

وكشفت القناة، أن الإعلان عن الشحنة المضبوطة تزامن مع وصول أولى الشحنات الطبية المقدمة من الهلال الأحمر القطري إلى السودان، ما أعاد إلى الأذهان استغلال الدوحة لسلاح المساعدات الإنسانية التي تقدمها إلى عدد من دول القارة الأفريقية للتغطية على دعم وتمويل مجموعات متشددة.