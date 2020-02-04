كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تسليم عمران.. "الإصلاح" باليمن يسلم مأرب للحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلمت جماعة الاخوان المسلمين باليمن، مأرب إلى الحوثيين كما فعلت في صنعاء، حسبما ذكر السياسي والكاتب الصحفي نبيل الصوفي.

ووفي تصريحات صحفية، قال الصوفي، إن جماعة الإخوان لم تتعظ من درس السقوط الذي حدث في صنعاء قبل سنوات.

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وأضاف لصوفي: لن تحتمي مأرب بالإخوان ولا بالمؤتمر.. هي بحاجة لقياداتها المحلية لتحميها من الحوثي ومن الإخوان ومن المؤتمر معا، لافتًا إلى أن الشمال يمر بأول نقاط تحولاته ما بعد الجمهورية اليمنية من مأرب.

وتابع: لن يصمد استنزافها من النخب التي أفشلت الجمهورية والدولة والثورة بصنعاء ونزلت مارب تتديول، وليت انها فعلا تعلمت الدرس في صنعاء واقامت دولة محترمة نزيهة مقاومة مقاتلة في مأرب، لا بل أخذت كل عوامل السقوط معها من صنعاء الى مأرب.