كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تحظر البنزين والسيارات الهجينة في عام 2035 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بريطانيا، إنها ستحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والهجين ابتداء من عام 2035، أي قبل خمس سنوات من المخطط لها، في محاولة للحد من تلوث الهواء الذي قد يبشر بنهاية أكثر من قرن من الاعتماد على محرك الاحتراق الداخلي.

ويسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى استخدام هذا الإعلان لرفع وثائق التفويض البيئية للمملكة المتحدة بعد إقالته من مؤتمر غلاسكو للأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده في نوفمبر والمعروف باسم COP26.

وسيطلق جونسون مؤتمر COP26، وهو مؤتمر يستمر أسبوعين، ويعتبر لحظة حقيقة لاتفاق باريس لعام 2015 لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وصرح جونسون في بيان أصدره مكتبه قبل خطاب ألقاه في لندن، اليوم الثلاثاء "استضافة COP26 فرصة مهمة للمملكة المتحدة والدول في جميع أنحاء العالم للتصعيد في مكافحة تغير المناخ".

وأضاف: "بينما وضعنا خططنا لتحقيق هدفنا الصافي الطموح لعام 2050 خلال هذا العام، فإننا سنحث الآخرين على الانضمام إلينا في التعهد بصافي الانبعاثات الصافية".

وتعتبر خطوة بريطانيا بمثابة انتصار للسيارات الكهربائية التي إذا تم نسخها عالميًا يمكن أن تضرب ثروة منتجي النفط، فضلًا عن تحويل صناعة السيارات، أحد أيقونات رأسمالية القرن العشرين.

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وأعلنت الدول في جميع أنحاء العالم عن خطط للقضاء على سيارات الديزل في أعقاب فضيحة انبعاثات فولكس واجن لعام 2015، كما قدم الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة لثاني أكسيد الكربون.

وتخطط فرنسا لحظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2040، وقد حدد البرلمان النرويجي هدفًا غير ملزم بأن تكون جميع السيارات بحلول عام 2025 خالية من الانبعاثات.

وفي حين أن بعض شركات صناعة السيارات قد تجد صعوبة في الحفاظ على نهاية محرك الاحتراق، احتضنت شركات أخرى مستقبلًا تسود فيه السيارات الكهربائية، أو حتى السيارات.

وواتهم أونيل، وزير الطاقة السابق، جونسون بعدم وجود قيادة، وقال إنه اعترف له بأنه لا يفهم تغير المناخ.

وأضاف، سندعو جونسون إلى بذل جهود دولية للوصول إلى بيئة نظيفة، بما في ذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الأنظف، والحفاظ على الموائل الطبيعية، واتخاذ تدابير لتحسين القدرة على تحمل آثار تغير المناخ.