كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطيران" المدني الصينية تحث شركات النقل المحلية على مواصلة العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت هيئة الطيران المدني الصينية شركات النقل المحلية على مواصلة الطيران على الطرق الدولية، فيما يفكرون في إجراء تخفيضات استجابة لانخفاض الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا الحكومية، اليوم الثلاثاء.

وقالت OAG Aviation Worldwide Ltd، وهي مزود عالمي لبيانات السفر ومقرها في المملكة المتحدة: "يجري استنباط قدرة الخطوط الجوية في ثاني أكبر سوق للطيران في العالم مع "التغيير الأكثر دراماتيكية في الجداول الزمنية"، مضيفًة أنه سيتم إلغاء أكثر من 25،000 رحلة إلى أو من أو داخل الصين هذا الأسبوع، كما نقلت وكالة "رويترز".

تم الإبلاغ عن نداء إدارة الطيران المدني في الصين لشركات الطيران في البلاد على حساب وكالة أنباء شينخوا على تطبيق المراسلة الصينية Weibo.

أسفر تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص في الصين، عن فرض حظر أو قيود على السفر من وإلى الصين التي فرضتها بلدان مثل سنغافورة وإيطاليا. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن حظر السفر غير ضروري.

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أظهرت بيانات من شركة فارى فلايت المتخصصة فى إحصاءات الطيران، أن 41 شركة طيران صينية ألغت ما يقرب من ثلثى الرحلات الجوية المخطط لها البالغ عددها 16،623 رحلة، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت بكين (0230 بتوقيت جرينتش).

بالإضافة إلى ذلك، ألغت 10 خطوط طيران إقليمية من هونج كونج وتايوان 162 رحلة، في حين ألغت 37 شركة طيران من دول أخرى 168 رحلة في نفس اليوم، حسبما ذكرت فاري فلايت.

كما ذكرت أنه تم إلغاء حوالي 90 ألف رحلة في الفترة ما بين 10 يناير و 3 فبراير، وأن حوالي 10000 رحلة مخططة في المتوسط ​​يتم إلغاؤها كل يوم منذ بداية فبراير.

أظهرت بيانات وزارة النقل، أن تفشي فيروس كورونا قد منع ملايين الصينيين من السفر، حيث انخفض عدد الرحلات خلال السنة القمرية الجديدة لهذا العام بنسبة 30٪ إلى 1.3 مليار مقارنة بالعام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كاثي باسيفيك في هونج كونج، إن الشركة تخطط لخفض حوالي 30٪ من طاقتها على مدى الشهرين المقبلين، بما في ذلك حوالي 90٪ من رحلاتها إلى البر الرئيسي للصين، حيث تتصارع مع الوباء.