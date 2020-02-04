كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب يفكك خلية إرهابية من 6 عناصر موالية لداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فككت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، خلية إرهابية في مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب، واعتقال عناصرها.

وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من ستة عناصر يتبنون الفكر المتطرف تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، ينشطون بين الدار البيضاء و(مدينتي) المحمدية وأزيلال.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان لها: "الأبحاث الأولية تفيد بأن أفراد هذه الخلية موالون لتنظيم" داعش"، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب تمهيدا لإعلان ولاية تابعة للتنظيم.

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وأضافت البيان أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تندرج في إطار استمرار الجهود لرصد الشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المغرب.

وأعلنت السلطات المغربية، عن تفكيكها أول خلية إرهابية العام الجاري، وبين الحين والآخر، تعلن الداخلية تفكيك خلايا إرهابية، حيث أعلنت العام الماضي عن تفكيك نحو 14 خلية كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد.