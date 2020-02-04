كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا ترفض الطعن من جندي أمريكي سابق محتجز بتهمة التجسس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية المحتجز، بول ويلان، وأيدت قرارا بالتحفظ عليه رهن الاحتجاز حتى 29 مارس حتى المحاكمة بتهمة التجسس.

احتجز الجندي ويلان، الذي يحمل جوازات سفر أمريكية وبريطانية وكندية وأيرلندية، في ديسمبر 2018 واتُهم بالتجسس. وينفي الجندي الأمريكي التهم ويقول، إنه كان مؤطرًا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد يواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا إذا ثبتت إدانته.

وبول ويلان من مواليد كندا لأبوين بريطانيين انتقلا إلى الولايات المتحدة في طفولته، ويبلغ من العمر 48 عاما، وتقول أسرته إنه كان في موسكو لحضور حفل زفاف صديق له عند القبض عليه.

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ويظهر سجله العسكري أنه انضم إلى مشاة البحرية عام 1994 بعد 6 سنوات من بدء عمله كضابط شرطة في ميتشجان.

وعمل مديرا لتكنولوجيا المعلومات بشركة "كيلي سيرفيسز" في أوائل الألفية وخدم ضمن قوات مشاة البحرية لاحقا في العراق عامي 2004 ثم 2006، وسرح من مشاة البحرية عام 2008 لسوء السلوك.

وتقول وثائق البنتاغون إن التسريح ارتبط باتهام بالسرقة، حيث اتهم باستخدام أرقام بطاقة الضمان الاجتماعي لشخص آخر في كتابة شيكات بدون رصيد.

ومنذ زيارته الأولى لروسيا عام 2006 قام ويلان بعدة زيارات لاحقة، وطلب منه حضور حفل زفاف زميل سابق بمشاة البحرية أقيم في موسكو في 28 ديسمبر/كانون أول الماضي بسبب معرفته الجيدة بروسيا، بحسب ما ذكره شقيقه ديفيد لبي بي سي.

وتقول وكالة إف أس بي الأمنية الروسية إنه ضبط متلبسا بالتجسس في موسكو ووجه له الاتهام بذلك.