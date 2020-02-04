كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج.. شركة الطيران الوطنية تخطط لخفض قدرتها العالمية 30٪ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط شركة طيران كاثي باسيفيك المحدودة في هونج كونج لخفض 30 ٪ من طاقتها العالمية على المدى القصير، بما في ذلك 90 ٪ من الطاقة للبر الرئيسي للصين حيث تتصارع مع انخفاض حاد في الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الثلاثاء.

وقال أوجستوس تانج، الرئيس التنفيذي لشركة كاثي، في مذكرة للموظفين الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز": "سنراقب الموقف عن كثب ونتكيف معه".

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أولاً، إن تخفيضات القدرة الاستيعابية مخطط لها.

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وقد سجلت هونج كونج أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثًا، اليوم الثلاثاء، وهي ثاني حالة خارج البر الرئيسي للصين بعد تفشي المرض الذي أودى بحياة أكثر من 420 شخصًا وانتشر في جميع أنحاء العالم وأثار مخاوف من نمو اقتصادي عالمي، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

استقرت العملة الصينية وأسواق الأوراق المالية في تجارة متقلبة بعد أن ضرب القلق بشأن فيروس كورونا اليوان يوم الاثنين، وتم محو نحو 400 مليار دولار من القيمة السوقية من مؤشر شانغهاي القياسي.

وقالت ماكاو، أكبر مركز للعب القمار في العالم، إنها طلبت من جميع مشغلي الكازينو تعليق عملياتهم لمدة أسبوعين للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.