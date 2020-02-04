كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند تؤكد إصابة 6 حالات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تايلانديين وصينيين

أكدت تايلاند، إصابة 6 حالات جديدة،بفيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، ليصل المجموع إلى 25 حالة، وهو أعلى رقم خارج الصين، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ومن بين التايلانديين الأربعة زوجين زاروا اليابان وسائقين قاموا بنقل ركاب صينيين في تايلاند، حسبما صرح سواناشاي واتانايانشاروكاي، المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، للصحفيين.

وقال سواناشاي، إنه لم يتضح ما إذا كان الزوجان مصابين بالفيروس في اليابان أم بعد عودتهما.

وكان أحد السائقين التايلانديين المصابين، وهو يبلغ من العمر 70 عامًا، مصابًا بالسل وتم نقله إلى مستشفى حكومي من مستشفى خاص يوم الاثنين، وكانت حالته أسوأ من الآخرين.

وقال سواناشاي، إن السلطات التايلاندية تعقبت السائق الآخر بعد معرفة انه كان على اتصال بسائح صيني مصاب. وقد أكدت تايلاند أول حالة انتقال من إنسان إلى إنسان يوم الجمعة.

يشمل العدد الإجمالي لحالات تايلاند البالغ عددها 25 حالة ستة تايلانديين و19 صينيًا. وبقي سبعة عشر اخرين في المستشفى وذهب ثمانية إلى المنزل، وفقًا لمسؤول الصحة.

في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أبلغت كوريا الجنوبية عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا بفيروس كورونا بعد زيارة تايلاند. ولم يتضح بعد مكان اصابتها بالفيروس.

كما أكدت السلطات الصحية الماليزية، اليوم الثلاثاء، أول اصابة بالفيروس التاجي الجديد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 10 اشخاص.

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وقالوا إن الماليزي البالغ من العمر 41 عامًا قد سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضي مع زملائه من الصين - بمن فيهم واحد من ووهان، مركز الوباء. لكن لم تظهر عليه الأعراض إلا في 29 يناير، بعد حوالي أسبوع من عودته إلى ماليزيا.

وقال وزير الصحة دزلكفلي أحمد إن نتائج المعمل في 3 فبراير أكدت أن الرجل أصيب بالفيروس، بالاضافة الي رجل يبلغ من العمر 63 عامًا من ووهان كان يخضع للمراقبة.

وعلي صعيد آخر، أفادت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن فيتنام كلفت الجيش بفرض الحجر الصحي علي الفيتناميين العائدين من الصين، حيث أدى وباء الفيروس التاجي إلى مقتل أكثر من 420 شخصًا.

سيتم عزل 950 شخصا فى معسكرين عسكريين خارج هانوى لمدة 14 يوما على الاقل، وفقا لما ذكره راديو صوت فيتنام الرسمى.

لم يذكر التقرير متى سيعودون إلى فيتنام، لكنه قال إنهم سيصلون إلى مطار نوي باي في هانوي ومطار فان دون في مقاطعة كوانغ نينه.

ونقل التقرير عن نجوين فيت تانج،كبير أطباء الجيش في هانوي، قوله "خلال فترة الحجر الصحي، سيتم نقل أي شخص يظهر عليه أعراض الحمى إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن التجارة عبر الحدود بين فيتنام والصين "غير مشجعة" وأعلنت يوم الأحد أنها ستحظر جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين بسبب مخاوف من فيروس كورونا.