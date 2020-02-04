كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطيران المدني" الصينية: 46 شركة أوقفت رحلاتها إلى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضافت، في بيان اليوم، أنه "تحت تأثير انتشار نوع جديد من فيروس كورونا"، انخفض الطلب في سوق الطيران الدولي انخفاضا حادا، وفرضت عدة دول قيودا على دخول المواطنين الصينيين والخروج منها وإليها، وحتى الآن، أعلنت 46 شركة طيران أجنبية تعليق رحلاتها من وإلى البر الرئيسي للصين.

قالت إدارة الطيران المدني الصينية، اليوم الثلاثاء: إنه حتى الآن، أوقفت 46 شركة جوية رحلاتها إلى البلاد، بعد انتشار فيروس كورونا.

وتابعت أنه اعتبارا من اليوم، تقيد روسيا الدخول عبر نقاط التفتيش للمسافرين جوا من الصين، ولكن يتم السماح لعدد من المواطنين بالمرور فقط في مطار شيريميتيفو قرب موسكو.



وكانت شركات الطيران الروسية والصينية، أوقفت رحلات الركاب المنتظمة مؤقتًا، بما فيها الرحلات التجارية من 1 فبراير الجاري، من روسيا إلى الصين والعكس، وبقي الاستثناء هو الرحلات الجوية العادية من موسكو إلى بكين وشنجهاي وقوانجتشو وهونج كونج والعكس.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي غير معروف في ووهان في الجزء الأوسط من البلاد، ووصل ضحاياه حتى صباح اليوم، إلى أكثر من 425، يما فاقت عدد الإصابات المؤكدة الـ20 ألفا.

