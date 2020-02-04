قال جواد الياميق، المدافع السابق للرجاء الرياضي، إن نصائح صديقه ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني وحامي العرين السابق للوداد، كانت حاسمة في تفضيله عرض سرقسطة الإسباني على عروض أخرى توصل بها لمغادرة فريقه الإيطالي جنوة على سبيل الإعارة.
ونقلت صحيفة “سبورت أراغون” المحلية والمتخصصة تصريحات للياميق خلال الندوة التقديمية قال فيها إن محادثاته مع حارس المنتخب ياسين بونو، الذي سبق له مجاورة الفريق الاسباني، كانت حاسمة في تفضيله عرض سرقسطة.
وتابع الياميق “بونو تحدث لي بشكل جيد عن سرقسطة، أخبرني أنه فريق كبير ينتمي لمدينة جميلة، كونت فكرة عنه وشاهدت مبارياته، هدفي هو مساعدته على العودة إلى دوري الدرجة الأولى”.
وعن تألقه خلال أول ظهور له رفقة فريقه الجديد، قال “أنا متعود على لعب هذه النوعية من المباريات، رفقة سرقسطة هناك مساحات أكبر، ويمكن لمس الكرة بشكل أفضل خلال مرات عديدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق “ودادي رجاوي” قبل التحاق الياميق بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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