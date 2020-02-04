بعد وصول مغاربة ووهان للحجر الصحي.. طلبة مغاربة من جنوب غرب الصين يطلقون نداء استغاثة للإجلاء

بعد يومين من إجلاء الحكومة المغربية بأوامر ملكية لأزيد من مائة طالب من مدينة ووهان الصينية، معقل وباء كورونا، أطلق طلاب آخرون من مقاطعة في جنوب شرق البلاد نداء للحكومة من أجل إجلائهم، بعدما وصل الفيروس للمقاطعة، التي يقيمون بها.

وأطلق الطلاب المقيمون في مدينة شينغدو، جنوب غرب الصين، نداءً صوتيا، اليوم الثلاثاء، يصفون فيه الوضع الصعب، الذي باتوا يعيشونه، خلال الأيام الأخيرة، بعدما وصل كورونا إلى هذه المقاطعة، وبدأ الخوف يسيطر عليهم.

وقالت إحدى الطالبات المغربيات المنحدرة من مدينة القنيطرة في تسجيل صوتي لها أنه بات من الصعب عليها، وباقي الطلاب المغاربة المقيمين معها في المدينة نفسها ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وسط صعوبة إيجاد الأكل.

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وأضافت ذات الطالبة أن معاناتها وباقي زملائها تفاقمت، بعدما تم إلغاء الرحلة الجوية، التي كانوا ينوون العودة من خلالها إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى قرب انتهاء تأشيراتهم.

الطالبة عبرت عما باتت تعيشه رفقة باقي الطلبة، العالقين في الصين، بالقول: “حنا مخلوعين والله لي عالم بينا، ونتمناو يديرو معنا شي حل في أقرب وقت ممكن”.

وكان الملك محمد السادس قد وجه تعليماته للمصالح الحكومية بتخصيص طائرة لإعادة الطلبة المغاربة من مدينة ووهان الصينية، معقل وباء كورونا، غير أن الفيروس بدأ ينتشر بشكل متزايد في مدن صينية أخرى، ما زاد من مأساة باقي الطلبة المقيمين خارج ووهان.